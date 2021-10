Amap, nessun incarico formale gestione canale a Mondello

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - "L'Amap non è proprietaria e non ha alcun incarico formale alla gestione del canale cosiddetto "Ferro di Cavallo", nella borgata palermitana di Mondello, ma nonostante questo, per spirito di servizio nei confronti della comunità e dei cittadini ha garantito la movimentazione delle paratie dello sbocco nord (quello vicino la piazza in prossimità della Capitaneria di Porto), nei casi di allerta meteo arancione o rossa". Lo ha chiarito oggi, intervenendo ai lavori della IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'Amministratore unico della società, Alessandro Di Martino.

Il responsabile della partecipata ha infatti fatto presente che "non esiste alcun documento, né da parte della Regione né da parte del Comune, che assegni ad Amap la gestione del canale ed ancor meno la sua manutenzione ordinaria o straordinaria.

"Quando siamo intervenuti per la rimozione di detriti e massi - ha aggiunto Di Martino, ricordando l'intervento effettuato a novembre dello scorso anno - lo abbiamo fatto con i nostri mezzi, ma su un preciso incarico del Commissario Regionale contro il dissesto idrogeologico, che ha garantito il finanziamento nell'ambito dell'appalto complessivo per la bonifica del canale, di cui è soggetto attuatore." (ANSA).