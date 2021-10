Musica: in arrivo la stagione concertistica Brass in Jazz

(ANSA) - PALERMO, 18 OTT - E' in arrivo la stagione concertistica Brass in Jazz, fiore all'occhiello della Orchestra Jazz Siciliana - Fondazione The Brass Group. Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia, ritornato finalmente a capienza piena dopo le restrizioni causate dalla pandemia, si tingerà di armonia e musica jazz grazie alla produzione inedita ed in esclusiva internazionale del vincitore Grammy Award, Kurt Elling. Ad accompagnare sul palco Elling con il concerto I Have Dreamed, venerdì 12 e sabato 13 novembre, con doppio turno alle 19 e alle 21.30, l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina. L'inaugurazione è affidata proprio a Kurt Elling Tra gli artisti che scorrono nel cartellone del Brass in Jazz, la trombettista e cantante jazz canadese Bria Skonberg vincitrice del Jazz Award of Meri. Ed ancora, il chitarrista Francesco Buzzurro, uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale, che si esibirà con l'OJS in un progetto inedito. Altri concerti vedono protagonisti Toni Servillo feat. Girotto & Mangalavite, Zakouska, Stefano di Battista, The Four Freshman e Bebi Garsia e l'Ojs. (ANSA).