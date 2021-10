Archeologia: finanziati scavi in area Teatro greco Agrigento

(ANSA) - PALERMO, 18 OTT - L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana continua a investire negli scavi per la ricerca archeologica e finanzia con un milione di euro del Fondo Sviluppo e Coesione il completamento dell'indagine archeologica del Teatro Ellenistico di Agrigento e l'apertura dell'area di visita principale della Collina dei Templi e del Quartiere Ellenistico.

Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'Assessore Alberto Samonài.

L'antico edificio teatrale la cui costruzione, allo stato attuale delle ricerche, è databile tra la fine del III ed il II sec. a.C., rappresentava uno dei tasselli più significativi del complessivo processo di monumentalizzazione dello spazio pubblico durante l'avanzata età ellenistica. La sua imponente struttura, che chiudeva la piazza, l'Agorà, sul lato sud-orientale disegnando uno scenografico prospetto verso la Valle, è emersa nel corso delle ricerche effettuate nell'area centrale della città antica, in quello spazio che comprende il cosiddetto 'Quartiere Ellenistico-Romano'.

"La continuazione delle indagini archeologiche e degli scavi per portare in luce il teatro ellenistico di Agrigento è un passaggio decisivo. Ho assunto un impegno con la Sicilia - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, che ha voluto finanziare la prosecuzione delle ricerche - nella consapevolezza non solo del valore in sé della scoperta e del monumento, ma anche dell'importanza che un rinvenimento di tale portata può avere nell'economia complessiva dello sviluppo di tutta l'area sud-occidentale della nostra Isola. Si tratta di un processo complesso, che necessita di entusiasmo, volontà ma anche di risorse importanti". (ANSA).