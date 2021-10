Migranti: ok a montaggio unità abitative Unhcr nel Trapanese

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 16 OTT - Inizieranno lunedì le operazioni di montaggio delle unità abitative fornite dall'Unhcr per i migranti stagionali a Campobello di Mazara e Castelvetrano: 50 alloggi arrivati dalla Polonia. È stato deciso dal tavolo permanente istituito in Prefettura a Trapani. A montare le unità abitative saranno i volontari della Croce Rossa Italiana che. Alla presenza delle Forze dell'ordine i migranti stagionali presenti all'interno dell'ex oleificio 'Fontane d'oro' saranno invitati a smontare tende e alloggi di fortuna per fare spazio alle unità abitative. La gestione del campo sarà affidata sempre alla Cri, con la collaborazione della Regione Siciliana.

L'ex oleificio 'Fontane d'oro' è un bene confiscato alla mafia e acquisito al patrimonio del Comune di Campobello di Mazara.

L'Asp Trapani, nell'ambito del campo che verrà allestito, ha dato la disponibilità di poter vaccinare i lavoratori stagionali su base volontaria. (ANSA).