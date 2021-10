Teatro:compagnia palermitana ospite Campus of Human Rights

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Dopo la performance teatrale al 'Fundamental Rights Forum di Vienna' di Raizes Teatro, la compagnia per i diritti umani che fa base a Palermo si sposta a Venezia, dove sarà ospite di 'Global Campus of Human Rights', nella sessione di apertura della 'Venice School for Human Rights Defenders', un programma di formazione specializzata rivolto a difensori dei diritti umani e organizzato dal Global Campus of Human Rights in collaborazione con il Parlamento Europeo.

L'edizione di quest'anno partirà domani, fino al prossimo sabato 23 ottobre, nella sede del Global Campus al Lido di Venezia e vedrà, assieme a Raizes, la partecipazione di vincitori dei premi Sakharov per la libertà di pensiero conferiti dal Parlamento Europeo, figure di spicco nelle lotte per i diritti umani, rappresentanti di organizzazioni internazionali, accademici di fama internazionale, esperti e attivisti della società civile e delle ONG.

"Il Forum è stata una opportunità di confrontarci con le grandi conquiste in tema di diritti di cui l'Unione Europea è stata fautrice, ma anche del lavoro che ancora dobbiamo svolgere per ottenere un eguale standard in tutti i territori, e nelle zone periferiche - dice il fondatore Alessandro Ienzi -. Ci siamo resi conto, inoltre, della importanza della riflessione artistica, e della sua capacità comunicativa. Il nostro lavoro è stato accolto con sorpresa e con gioia e per questo ringraziamo la Frai e le principali istituzioni europee, con cui abbiamo condiviso l'evento". (ANSA).