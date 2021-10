Green pass: porto Palermo presidiato, nessuna protesta

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Il porto di Palermo è presidiato da questa mattina dalle forze dell'ordine. Al momento non ci sono proteste e l'attività si svolge con regolarità. Non si registrano disservizi nei vari uffici pubblici: all'agenzia delle entrate, alle poste e all'Inps. Gli uffici stanno verificando l'incidenza del green pass sulla presenza del personale in servizio. Questa mattina ancora code davanti alle farmacie per i tamponi. (ANSA).