Fincantieri:consegnata a stabilimento Palermo la Star Pride

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - "Star Pride", la terza nave del piano di allungamento e ammodernamento Star Plus Initiative dell'armatore Windstar Cruises, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di alta gamma, è stata consegnata allo stabilimento Fincantieri di Palermo.

Il programma, del valore di 250 milioni di dollari che vede coinvolte tre navi della classe Star, "Star Breeze" e "Star Legend", consegnate rispettivamente nel 2020 e lo scorso maggio, oltre a "Star Pride", ha previsto tre principali fasi complesse d'intervento: l'inserimento al centro dello scafo della nave di una nuova sezione di 25,6 metri; la sostituzione dei motori di propulsione e dei diesel generatori per una navigazione più attenta all'ambiente; e infine l'ammodernamento di numerose sale pubbliche e delle cabine.

Prima dell'intervento di allungamento, "Star Pride" aveva una lunghezza di 134 metri, una stazza di circa 10.000 tonnellate e una capacità di 212 passeggeri. Ora, al termine dei lavori, è lunga circa 160 metri, ha una stazza di circa 13.000 tonnellate ed è in grado di ospitare 312 passeggeri a bordo.