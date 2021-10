Maltempo: frana a Partanna Mondello rimossa a metà

(ANSA) - PALERMO, 14 OTT - Non è stata ancora tutta liberata la strada di Grotte Partanna dove ieri una frana ha invaso l'intera carreggiata. Una parte della strada è stata liberata, ma ancora serve un intervento per liberare un tratto di arteria ancora invaso da sassi e fango.

Per liberare l'asfalto è stato chiesto l'intervento delle squadre di soccorso. Alla fine dopo una lunga serie di telefonate ha risposto la protezione civile regionale che ha inviato una ruspa.

"Un nubifragio ha colpito la nostra città - dice il consigliere comunale Ottavio Zacco - Sono stato personalmente in via Esperia, Ferrante, Mancuso, Partanna Mondello, Eolo ad aiutare i residenti a togliere i rifiuti dalle caditoie, per fare defluire le acque. Ancora una volta la protezione civile di Palermo ha dimostrato di essere incapace, nonostante il massimo impegno da parte dell'assessore che personalmente e fisicamente ha seguito le attività dagli uffici comunale. In via Grotte Partanna, anche li la protezione civile totalmente assente nonostante la frana.

Una frana che fa molto preoccupare, un dissesto idrogeologico da non sottovalutare, per questo con il deputato Edy Tamajo stiamo chiedendo un incontro al Prefetto urgente, perché abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la città e i cittadini". (ANSA).