Green pass: giudice Giorgianni lascia toga, ma solo dal 2022

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Aveva annunciato che si sarebbe dimesso subito dalla magistratura per poter parlare liberamente il consigliere della Corte d'appello di Messina Angelo Giorgianni, salito sul palco dei no vax sabato scorso a Roma .

Ma la richiesta di collocamento a riposo che ha presentato al Csm - a quanto riferiscono fonti di Palazzo dei marescialli - decorre da gennaio del 2022.

Giorgianni sabato scorso a Roma aveva arringato dal palco i manifestanti contro il Green pass parlando di "preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere" dato loro "dal popolo italiano" e di volere "per loro un processo, una nuova Norimberga" per "i morti, le privazioni e la sofferenza che hanno causato".

"Da magistrato - aveva annunciato - sono venuto ad onorare il popolo sovrano, e tra io tra voi e il popolo scelgo il popolo sovrano e lascio la toga". (ANSA).