Green pass: a Palermo no tamponi gratis ai portuali

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - "Le società di gestione al Porto di Palermo non si faranno carico dei tamponi ai portuali". Lo precisa Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia e Osp, le due società che hanno in gestione i servizi dello scalo portuale palermitano.

"Abbiamo valutato la circolare del Viminale di mettere a disposizione del personale test gratuiti. Voglio assicurare che a Palermo non si registrano rischi di compromissione dell'operatività dovuta alla mancanza di lavoratori senza Green pass - continua Todaro - Negli ultimi mesi, abbiamo attivato anche una campagna di sensibilizzazione sui vaccini, e i lavoratori hanno risposto bene, evidenziando un grande senso di responsabilità".

Dal 15 ottobre le operazioni di verifica si svolgeranno secondo le direttive decise dal governo. Ci saranno fino a due responsabili per ogni squadra di lavoro per controllare, con l'app fornita dal ministero della Salute, il possesso del Green pass.

"Le regole sono chiare - conclude il presidente - e noi le applicheremo: senza Green pass non si potrà accedere ai luoghi di lavoro". (ANSA).