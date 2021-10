Energia: Falck Renewables,lending crowdfunding per parco Sicilia

(ANSA) - RAGUSA, 13 OTT - La società del settore delle energie rinnovabili Falck Renewables ha presentato stamane, a palazzo Spadaro, al Comune di Scicli (Ragusa), il progetto agrivoltaico di Landolina (Scicli) che vuole unire ecologia, ambiente energia e lavoro. Il parco sorgerà su terreni lasciati incolti nell'ultimo ventennio, sporadicamente utilizzati come pascolo, e l'impianto - dice la società - combinerà produzione agricola ed energia rinnovabile, massimizzando l'efficienza di uso del suolo, con la messa a dimora di colture autoctone - come alberi da frutto (ulivo, carrubo, mandorlo), erbe officinali e prato polifita - individuate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università .

Il progetto - la cui costruzione inizierà a novembre - si estenderà su un terreno di 22 ettari. Di questi, 17 ettari saranno destinati alla coesistenza di fotovoltaico e coltivazioni mentre 5 ettari saranno dedicati unicamente a piantumazioni.

E' stimato che, una volta in esercizio, il parco agrivoltaico di Landolina (9,7 MW) produrrà circa 20 GWh di energia rinnovabile, pari al fabbisogno di oltre 14 mila famiglie.

Falck Renewables ha lanciato la prima iniziativa di lending crowdfunding del programma "Coltiviamo energia" che si svilupperà attraverso un prestito remunerato, garantito dalla società, in modalità crowdfunding. Attraverso la piattaforma www.coltiviamoenergia.it sarà possibile per i singoli cittadini partecipare alla realizzazione e alla vita del parco con importi compresi tra 200 euro e 10mila euro e ricevere una remunerazione annuale sul prestito effettuato per la durata di 10 anni. Gli abitanti di Scicli beneficeranno di un rendimento annuo lordo del 6% per le sottoscrizioni entro i primi dieci giorni di campagna, valore che passerà successivamente al 5%. Per i rimanenti abitanti della Regione, il valore fissato è al 5% per i primi dieci giorni di campagna, per passare successivamente al 4%.

"Scicli si mette in parallelo ad altre realtà europee nella produzione di benefici ambientali - ha detto il sindaco Enzo Giannone - Questo è l'esempio di come si possa fare transizione energetica con player internazionali anche in un luogo come il nostro, che diventa così avanguardia economica. L'incontro tra la Città di Scicli e la multinazionale Falck, significa avere avviato un vero progetto di sostenibilità sociale".

Fabrizio Tortora, Head of Business Development, della società ha detto: "E' il primo progetto autorizzato in Italia dopo dieci anni dall'ultimo impianto. L'agrivoltaico a Scicli, Città meravigliosa ed apprezzata per tante bellezze monumentali, sarà l'apripista per nuovi modelli di sviluppo misti integrati con le produzioni agricole" (ANSA).