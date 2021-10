Imprese: a Fiasconaro il premio Innovazione Smau 2021

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - Fiasconaro, azienda ambasciatrice dell'eccellenza dolciaria Made in Sicily nel mondo con sede a Castelbuono (PA), ha ricevuto il Premio Innovazione Smau 2021 per il proprio impegno nella continua ricerca di innovazione nel rispetto della tradizione e del Dna di valori della famiglia, giunta alla terza generazione di pasticceri.

Il riconoscimento, consegnato al Maestro Nicola Fiasconaro durante la cerimonia che si è svolta oggi a Fieramilanocity, vuole essere un tributo alla continua evoluzione dell'azienda in coerenza con la sua storia, con il forte legame con il Territorio e con la rigorosa artigianalità dei suoi prodotti. Un successo imprenditoriale che nasce dalla combinazione della qualità e dell'eccellenza delle materie prime: "In questi anni - spiega il maestro Nicola Fiasconaro - la nostra azienda è cresciuta proprio grazie alla continua innovazione nei processi e nella ricerca di materie prime di eccellenza, che hanno rappresentato un potente motore anche per la nostra internazionalizzazione. Ma abbiamo sempre rivolto lo sguardo alla nostra identità, alle origini della nostra storia imprenditoriale, perché sono i fattori che ci rendono davvero unici sul mercato". (ANSA).