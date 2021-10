Trovato cadavere in spiaggia, non sarebbe skipper scomparso

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - La compagna dello skipper scomparso circa due settimane fa, dopo essere partito in barca a vela da San Vito Lo Capo, nel Trapanese, ha escluso che il cadavere trovato stamattina in spiaggia a Balestrate sia del fidanzato.

Gli inquirenti le hanno mostrato il corpo che il mare questa mattina ha portato sull'arenile. La donna non avrebbe trovato alcun elemento utile che possa fare risalire allo skipper.

Tra l'altro non distante dal cadavere sarebbe stato trovato uno zainetto con alcuni documenti e un passaporto tunisino. Nei giorni scorsi a San Vito Lo Capo, incagliato tra gli scogli, era stato trovato il cadavere di un tunisino. Si indaga per capire se ci sia un collegamento tra i due episodi. (ANSA).