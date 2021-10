Fratelli feriti nel palermitano, un fermato

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - C'è un fermato per il tentato omicidio di ieri a Cinisi, nel palermitano: un giovane di 20 anni di Carini. Sarebbe stato lui a sparare ai due fratelli Emanuel e Roberto Bozzo.

L'aggressione sarebbe nata da una lite in piazza a Terrasini scoppiata tra alcune ragazze. I tre, il presunto aggressore e i due fratelli, sarebbero intervenuti nella lite. I Bozzo a difesa di alcuni familiari, l'altro giovane per tutelare la fidanzata.

Sono arrivati i carabinieri per riportare la calma e la vicenda sembrava risolta.

Poi a tarda notte attorno alle quattro, il giovane di Carini avrebbe teso l'agguato ai due fratelli sparando e ferendo in modo grave Roberto e in modo lieve Emanuel. Il primo si trova ancora ricoverato all'ospedale di Partinico. La prognosi è riservata, il secondo è stato dimesso. I carabinieri hanno lavorato per ore per ricostruire quanto successo. Sono state visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentiti testimoni, amici e parenti delle persone coinvolte in questa vicenda che ancora ha tanti aspetti non chiari. (ANSA).