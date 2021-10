Tangenti:Meloni,assessore Fdi la rifiuta ma circo media tace

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "In Sicilia, in occasione di un evento musicale, hanno tentato di corrompere il nostro assessore al Turismo Manlio Messina con una tangente di 50 mila euro. I malavitosi non hanno fatto i conti con il nostro assessore e il suo staff, che hanno prontamente denunciato l'accaduto. Il grande circo mediatico, tanto caro alla sinistra, su questo episodio però preferisce tacere. Probabilmente perché scomodo a una certa narrazione che mira solo a demonizzare il nostro partito. Fratelli d'Italia ha sempre fatto della legalità la sua bandiera: se ne facciano tutti una ragione". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).