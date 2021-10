Ex comandante Polizia Municipale cura verde del suo paese

(ANSA) - VILLAFRANCA SICULA, 09 OTT - Dopo 41 anni di servizio al comune di Villafranca Sicula (Ag) è andato in pensione. Ma piuttosto che stare al circolo o a bivaccare per casa, Calogero Latino, ex comandante della locale polizia municipale, preferisce continuare a rendersi utile agli altri.

Stavolta come volontario per il bene comune.

E così, senza che nessuno gli abbia chiesto di farlo, ogni mattina si occupa dei giardini pubblici, innaffia le aiuole o raccoglie i rifiuti abbandonati per strada. Recentemente ha deciso perfino di acquistare delle piante di arancio per abbellire alcune delle vie centrali del suo comune.

Marito, padre e nonno, Calogero Latino, 63 anni, fu assunto al comune come vigile urbano nel 1980. Dieci anni dopo ne è diventato dirigente. È andato in pensione approfittando della cosiddetta "quota 100". "Spero tanto che ci siano altre persone disponibili come me, e non solo a Villafranca, a darsi da fare, perché i nostri comuni e le nostre popolazioni ne hanno bisogno". (ANSA).