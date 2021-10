Covid: dopo 40 giorni in giallo, Sicilia da oggi zona bianca

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - Dopo 40 giorni in giallo, la Sicilia torna da oggi in zona bianca. Il 30 agosto, quando scattò la restrizione, i positivi erano oltre 1.500 in un solo giorno, ieri 469.

Sono i dati ospedalieri dimezzati che hanno portato al nuovo provvedimento. L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha sottolineato che "non è un liberi tutti". Da oggi niente mascherina all'aperto e non ci saranno più limitazioni per i posti a sedere nei ristoranti.

Da lunedì, con le nuove regole nazionali, si torna a ballare in discoteca, a si potrà entrare nei musei, cinema e teatri senza limiti di visitatori. In discoteca al chiuso la capienza sarà al 50% mentre all'aperto al 75%. I clienti dovranno avere il green pass e indossare la mascherina che potrà essere tolta quando si balla. I titolare che non rispettano le norme rischiano una chiusura di 10 giorni. Negli stadi la capienza sale al 75 per cento anche qui servirà sempre il Green pass.

(ANSA).