Covid: Musumeci, fondi a sostegno Pmi

(ANSA) - PALERMO, 08 OTT - "Proseguono le misure di sostegno messe in campo dalla Regione a favore del sistema produttivo siciliano colpito dalla pandemia. Anche le piccole e medie imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020, con sede legale o operativa nell'Isola, infatti, possono beneficiare di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto". Ad annunciarlo il presidente della Regione Nello Musumeci.

L'agevolazione, fino a un massimo di 25 mila euro, viene concessa con procedura informatica su una piattaforma dedicata.

La dotazione finanziaria è di cinque milioni di euro, provenienti dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. Il finanziamento (minimo 10 mila euro) è a tasso zero, prevede 48 rate e ha una durata complessiva di 72 mesi. Per ogni domanda di finanziamento si può richiedere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 5 mila euro per spese di sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro (l'importo totale non deve comunque superare i 25 mila euro).

A gestire la piattaforma informatica e a curare l'istruttoria è l'Irfis, l'Istituto finanziario della Regione. Lo sportello online sarà aperto dal 12 ottobre all'11 novembre. La graduatoria sarà pubblicata sui portali: regione.sicilia.it (sezione assessorato Economia), irfis.it e euroinfosicilia.it (ANSA).