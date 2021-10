Calcio: Palermo;da domenica cicloparcheggio Amat per partite

(ANSA) - PALERMO, 08 OTT - Il Palermo e l'Amat hanno siglato un accordo che permetterà ai tifosi di andare allo stadio in bicicletta, sia quelle private che quelle del servizio comunale di bike sharing gestito proprio dall'Amat, e lasciare il mezzo al cicloparcheggio custodito nella zona dell'ex centro stampa accanto all'impianto di viale del Fante. L'accordo, presentato stamani dal presidente dell'Amat Michele Cimino e dall'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, prevede che al costo di 2 euro i tifosi possano accedere al servizio recandosi direttamente al cicloparcheggio con il titolo d'ingresso allo stadio.

"Lo spirito di questa nuova convenzione fra Amat e Palermo - dice Cimino - testimonia il profondo impegno dell'azienda nell'incentivare la mobilità sostenibile in città e in particolare il servizio di bike sharing". "Con questo progetto - aggiunge Sagramola - già previsto dal piano triennale di marketing del Palermo del 2019, portiamo avanti l'impegno di tutta la società rosanero nella promozione di buone pratiche sociali, con attenzione alla sostenibilità ambientale e la mobilità leggera". (ANSA).