Mare Liberum, focus a Catania su futuro Europa con Clinton

(ANSA) - CATANIA, 07 OTT - "Mare Liberum rappresenta uno degli eventi di Geopolitica più importanti in Italia che quest'anno, grazie alla presenza in collegamento di Bill Clinton, assume una valenza ancora più significativa. Sarà un grande ritorno di immagine per la città di Catania in 141 Paesi del mondo". Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, presentando a Palazzo degli Elefanti la quinta edizione di Mare Liberum, il Festival di Geopolitica, a cui parteciperanno oltre diecimila studenti. "Voglio complimentarmi con Claudio Corbino - ha aggiunto - per quello che è riuscito a costruire in questi decenni, partendo dal profondo sud e arrivando a realizzare non soltanto questo Festival, ma anche e soprattutto percorsi formativi che si materializzano a New York, negli Emirati Arabi e in tante altre mete che coinvolgono decine di migliaia di studenti da tutto il mondo". Sarà il futuro dell'Europa il tema di quest'anno, trattato trasversalmente dai diversi ospiti che interverranno nei vari panel tra venerdì e sabato. «Quale sarà il futuro dell'Europa lo lascerei dire ai relatori che si susseguiranno in questa due giorni e in particolare al presidente Bill Clinton, nostro ospite d'onore", ha commentato Claudio Corbino, presidente di associazione Diplomatici, ringraziando i partner dell'iniziativa: il Comune, l'università, il quotidiano La Sicilia, Ewei, Fondazione Sicilia, Linkiesta e Sky Tg24. Mare Liberum è stato realizzato anche grazie al contributo istituzionale della Sidra. Ci sarà anche un concerto di Francesco De Gregori, venerdì sera al Teatro Massimo Bellini.

"La serata con De Gregori è un po' il momento tradizionale delle nostre iniziative - ha osservato Corbino - e non rappresenta soltanto un momento di divertimento, cultura e spettacolo. La musica e l'arte offrono la possibilità di guardare la realtà da un punto di vista diverso e sono sicuro che un artista così unico come Francesco darà ai ragazzi degli spunti molto interessanti». «Credo che la forza di Mare Liberum - ha aggiunto - sia quella di riuscire a mettere insieme esperienze, punti di vista e storie diverse. E io spero e credo che la nostra classe dirigente possa farsene carico per permettere ai giovani di costruirsi un futuro". (ANSA).