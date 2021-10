Libri: "Il sangue e il colore del mare", presentato a Messina

(ANSA) - MESSINA, 07 OTT - Domenica 10 ottobre alle ore 18 sarà presentato, al museo regionale di Messina ,in prima assoluta, l'ultimo libro del giornalista e scrittore Vanni Ronsisvalle. Un romanzo storico ambientato nella città di Messina alla vigilia della battaglia navale di Lepanto del 1571, "Il sangue e il colore del mare", La nave di Teseo 2021.

La spedizione per la storica meta ,"una della più grandi imprese militari, politiche, religiose del tempo", si riunì e partì dal porto falcato di Messina. Tanti sono i personaggi storici che si muovono nell'affresco dall'autore dall' imperatore Carlo V, il re Filippo II, il figlio naturale Giovanni d'Austria generale dalla flotta della Lega Santa, al messinese Francesco Maurolico che nel romanzo avrà un ruolo importante,"l'abate e il rinomato filosofo, ma anche il giovane progettista di quelle magnifiche opere militari, di fortezze e mura, comunque un enfant prodige in macchine e costruzioni nelle guerre guerreggiate". L'evento, a cui parteciperà l'autore, è curato dall'associazione Cara Beltà-Sicilia, impegnata da vent'anni in progetti legati alla cultura siciliana, presieduta dalla giornalista Milena Romeo in sinergia con il Museo Regionale di Messina, diretto dall'architetto Orazio Micali , che si apre, ancora una volta, alla Città e ad iniziative legate alla sua identità culturale. L'evento è condiviso con la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella presieduta dall'avvocato Andrea Pruiti Ciarello; la Fidapa- sezione Messina presieduta dall'avvocato Susy Pergolizzi; l'associazione culturale "Antonello da Messina" coordinata dal giornalista Sergio Di Giacomo e il Circolo Canottieri Thalatta, presieduto dal dott.

Francesco Benedetto.

Vanni Ronsisvalle, è nato a Messina e vive a Roma, romanziere, saggista, autore teatrale e cinetelevisivo, (ANSA).