Covid: Sicilia torna zona 'bianca' da sabato

(ANSA) - PALERMO, 07 OTT - La Sicilia torna in zona "bianca", il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola.

(ANSA).