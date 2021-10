Banca Sistema rinnova partnership con Amat su crediti

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Gruppo Banca Sistema rinnova la sua partnership con Amat S.p.A. -concessionaria del trasporto gommato e su rotaia della città metropolitana di Palermo- attraverso un nuovo contratto di servizio finalizzato allo smobilizzo del credito commerciale nei confronti del Comune di Palermo. Lo si legge in una nota.

Il contratto con Amat, con cui Banca Sistema collabora dal 2015, rientra tra gli strumenti a supporto della società per una mobilità sostenibile della città metropolitana. Il Progetto Tram Palermo, che servirà 230 mila abitanti del capoluogo siciliano, ha l'obiettivo di rendere la città più sostenibile collegando il centro con le periferie, riducendo l'intensità del traffico grazie a 48 nuove fermate e 3 nuovi terminal da realizzare entro il 2026.

"È per noi fonte di grande soddisfazione essere parte attiva del cambiamento di una città importante come Palermo" ha commentato Andrea Trupia, Direttore della divisione Factoring di Banca Sistema. "Con la nostra iniziativa a fianco di Amat S.p.A.

continueremo a supportare finanziariamente la società chiamata a gestire la grande sfida del trasporto pubblico cittadino su rotaia, necessario a garantire un maggior livello di sostenibilità ambientale." (ANSA).