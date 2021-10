Strade allagate e rifiuti, protesta cittadini a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - Strade allagate e sacchetti di immondizia per terra. Esasperati da questa situazione i residenti del quartiere Borgo Vecchio a Palermo sono scesi in piazza per protestare. Già nei giorni scorsi era stato indetto un altro blocco stradale. "Lavori per il nuovo anello ferroviario e inerzia dell'amministrazione comunale hanno, di fatto, creato un pericolo per l'incolumità di passanti e abitanti della zona. Via Archimede si presenta da troppo tempo come una latrina a cielo aperto", affermano decine di persone che hanno deciso di continuare la loro lotta con un nuovo sit-in. La richiesta dei manifestanti è "che il Comune di Palermo si assuma le sue responsabilità e agisca immediatamente per una soluzione definitiva al problema". (ANSA).