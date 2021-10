Il "Viaggio in Sicilia" raccontato da quattro artisti

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - È iniziato il viaggio di quattro artisti alla scoperta della Sicilia meno conosciuta: fino al 10 ottobre 2021 Bea Bonafini (Bonn, 1990), Gili Lavy (Gerusalemme, 1987), Emiliano Maggi (Roma, 1977) e Diego Miguel Mirabella (Enna, 1988) saranno i protagonisti della residenza nomade legata al progetto Viaggio in Sicilia, a cura di Valentina Bruschi. Ideato e prodotto da Planeta, azienda vitivinicola siciliana nata nel 1995 da una lunga tradizione, Viaggio in Sicilia giunge alla sua nona edizione e prevede, accanto alla residenza, una mostra collettiva che nell'estate 2022 presenterà a Palermo le opere figlie delle suggestioni nate in questo percorso attraverso la terra siciliana, e tra le sei tenute dell'azienda: Ulmo a Sambuca di Sicilia, Dispensa a Menfi, Dorilli a Vittoria, Buonivini a Noto, Feudo di Mezzo sull'Etna e La Baronia a Capo Milazzo. Gli artisti della nona edizione - che prende il titolo Coppe di stelle nel cerchio del sole / Cups of stars in the sun's circle da alcuni versi particolarmente suggestivi del poeta arabo Ibn Al-Qattâ (Sicilia, 1041 - Il Cairo, 1121) - fino al 10 ottobre faranno esperienza dello straordinario patrimonio artistico, storico e naturale di una Sicilia insolita e della natura fluida della cultura siciliana risultato di secoli di intrecci interculturali, accompagnati dagli scatti del fotografo Matteo Buonomo (Cinisello Balsamo, 1991) e dai commenti della scrittrice Chiara Barzini (Roma, 1979). (ANSA).