Street art:a Catania murale Fonderia Braille per non vedenti

(ANSA) - CATANIA, 01 OTT - Un murale a rilievo fruibile per non vedenti e ipovedenti, realizzato dalla Stamperia Braille, è stato presentato a Catania, in via Carmelo Abate, dal presidente del Consiglio regionale dell'Unione Gaetano Renzo Minincleri nell'ambito dell'evento diffuso 'Non sono un murales - Segni di comunità', svoltosi in contemporanea in 120 luoghi d'Italia in occasione della 9/a Giornata europea delle fondazioni. La Stamperia regionale Braille Onlus ha reinterpretato, come altri soggetti in tutt'Italia, uno stencil dello street artist LDB fornito dall'impresa sociale 'Con i Bambini'.

L'immagine raffigura, ha spiegato Minincleri, "un bambino con uno zaino che guarda di fronte a sé, ossia verso l'avvenire, e un anziano che gli allaccia le scarpe: simbolicamente l'unione tra il vecchio e il nuovo".

"Il clou del messaggio - ha spiegato il presidente siciliano dell'Uici Antonio Tringale - sono le textures, le trame: attraverso colori e tridimensionalità si vuol rendere esplicito il rapporto comunicativo tra adulto e bambino in una modalità che sfrutta sia il contrasto cromatico, per gli ipovedenti, sia il rilievo, per i ciechi assoluti". "Abbiamo aderito all'iniziativa - ha aggiunto Tringale - su sollecitazione della Fondazione per il Sud e dell'impresa sociale 'Con I Bambini', che hanno finanziato un importante progetto nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto si chiama Bloom again, ossia rifiorire, ed è rivolto a bambini e ragazzi non vedenti e ipovedenti anche in Sicilia.

Cento di essi stanno ricevendo un pc portatile e soprattutto un'adeguata formazione".

Il murale è accompagnato da un QR code che rimanda al sito dell'iniziativa e dal logo di Con i Bambini. (ANSA).