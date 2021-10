Questore restituisce tablet rubati studenti Caltanissetta

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Restituiti agli alunni della scuola "Caponnetto" di Caltanissetta i dodici tablet rubati nella notte tra sabato e domenica da due malviventi arrestati questa mattina dalla Squadra Mobile. A consegnare i supporti informatici rinvenuti lo stesso questore Emanuele Ricifari, accompagnato dal capo della Squadra Mobile, Vice Questore Antonino Ciavola, dai poliziotti del suo ufficio e di quelli della sezione volanti, alla presenza del dirigente scolastico Maurizio Lo Monaco. La restituzione degli utilissimi dispositivi per proseguire l'attività didattica, permetterà loro di valorizzare il percorso di educazione alla legalità che la Polizia di Stato segue nelle scuole della provincia nissena. "Il questore e il preside Lo Monaco - si legge nella nota della questura - hanno convenuto sull'importanza formativa per gli studenti di un'operazione di questo tipo che li tocca così da vicino, l'episodio della restituzione dei tablet e del computer con i poliziotti che hanno fatto l'indagine rimarrà, infatti, scolpita nella loro memoria e questo è straordinariamente positivo per il loro futuro". Sempre questa mattina il questore Ricifari, accompagnato dal suo portavoce, vicequestore Francesco Bandiera, ha consegnato 200 agende "Il mio diario" ad alunni di due istituti scolastici di Caltanissetta e San Cataldo. Il questore Ricifari agli alunni ha detto di seguire le insegnanti, di studiare e, soprattutto, di diventare cittadini consapevoli. Il Diario, attraverso contenuti e linguaggio adeguati ai giovanissimi, si pone l'obiettivo di avvicinare gli adulti di domani alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell'educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile sanciti, innanzitutto, dalla Costituzione. Il progetto della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con il sostegno del Ministero dell'Economia e Finanze, è giunto all'ottava edizione e prevede la distribuzione di circa 350.000 agende agli alunni delle 4^ classi degli Istituti di scuola primaria. (ANSA).