Elezioni:Cateno De Luca,Regione ha bisogno 'sindaco Sicilia'

(ANSA) - TAORMINA, 01 OTT - "La Regione da decenni è stata occupata abusivamente da personaggi che hanno preferito continuare a galleggiare e non intervenire sulle questioni strutturali che ci trasciniamo da anni. Dobbiamo dire basta, è arrivato il momento che ci sia un "sindaco di Sicilia" come presidente della regione che finalmente si occupi di amministrare questa terra". Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca lanciando la sua candidatura a presidente della Regione durante l'assemblea regionale degli amministratori locali organizzata da Sicilia Vera a Taormina. "Se dovessi essere eletto - prosegue De Luca - porterei avanti subito quattro azioni concrete: il risanamento economico-finanziario della Regione, l'eliminazione delle sovrastrutture che servono solo per sistemare i trombati della politica, l'eliminazione degli affari solo per i privati come nel settore rifiuti dove non abbiamo speso 70 milioni di euro e abbiamo perso fondi e occasioni, infine maggiori finanziamenti e considerazioni per i comuni". (ANSA).