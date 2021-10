Comunali: Saitta, Conte nel catanese per tour elettorale

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà il 6 ottobre alle ore 15 ad Adrano, a sostegno del candidato di coalizione Vincenzo Calambrogio, alle 17 a Ramacca per sostenere la candidata del M5S Teresa Corallo, alle 18 a Grammichele per un evento con il sindaco uscente del M5S Giuseppe Purpora e alle 20 a Caltagirone per il candidato di coalizione Fabio Roccuzzo sindaco.

Nella giornata successiva, il 7 ottobre, alle ore 11 sarà a Misterbianco a sostegno di Massimo La Piana. Lo dice il deputato M5s Eugenio Saitta.

"Siamo onorati di avere Giuseppe Conte, presidente e leader apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani, al nostro fianco nella battaglia per le amministrative. Vogliamo portare il paradigma di buon governo e di buona amministrazione in tutti i Comuni in cui siamo presenti puntando sulla legalità, sulla tutela ambientale, sulla partecipazione e sulla trasparenza", aggiunge Saitta, che insieme al deputato nazionale Gianluca Rizzo e al parlamentare all'Ars Francesco Cappello accompagnerà Conte nelle piazze del catanese con tutti gli altri portavoce. Conte, sarà a Porto Empedocle, a chiudere la campagna elettorale del sindaco uscente della cittadina Ida Carmina, invece l'8 ottobre alle 11, dice Rosalba Cimino deputata del Movimento 5 Stelle. (ANSA).