Beni Culturali: Samonà, Sicilia pronta a raccogliere sfida

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - La Sicilia reclama l'attrattività del suo patrimonio artistico e culturale. E si prepara a rilanciarlo attraverso imprese pronte a raccogliere la sfida dell'innovazione. Di questo nuovo indirizzo delle politiche culturali della Regione ha parlato l'assessore Alberto Samonà nel corso dell'Agorà della cultura organizzato dall'associazione Amici dei musei. Samonà si è confrontato con gli assessori ai Beni culturali di altre Regioni (Lombardia, Marche, Umbria) e ha richiamato il ruolo svolto da alcune aziende siciliane che sono leader nell'innovazione digitale. Una, la Sielte, era rappresentata dal suo presidente Salvatore Turrisi che ha parlato della forte incidenza delle tecnologie nella gestione dei beni culturali.

"Utilizzare le opportunità del digitale - ha detto Samonà - per favorire la maggiore conoscenza dei nostri luoghi della cultura, non come sostituti virtuali della visita in presenza, ma quale possibilità di far conoscere i nostri beni culturali al mondo, per far aumentare il numero e la qualità dei visitatori. Puntare sulle identità dei luoghi, sulla storia millenaria della Sicilia, sull'assoluta bellezza dei nostri parchi archeologici con le loro testimonianze uniche al mondo, sulle convenzioni con le università per favorire la ricerca: questa è la direzione che il governo regionale sta dando alla nostra Isola, che sta vivendo una straordinaria stagione culturale".

L'assessore Samonà ha annunciato che proprio sull'innovazione partiranno presto alcuni bandi rivolti proprio alle imprese culturali. Ma ha anche sottolineato l'esigenza di proseguire sulla strada dell'incontro e del dialogo tra l'antico e il moderno: tema che si sta sperimentando in alcune mostre e in varie iniziative promosse dall'assessorato regionale. Tra i progetti più ambiziosi c'è, ha detto l'assessore, anche quello di inserire la Sicilia tra i luoghi del Giubileo 2025. (ANSA).