Un murales per la rinascita quartiere povero di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - Figure di ragazzi impegnati a promuovere la rinascita di un quartiere di Palermo simbolo dell'arretratezza e del degrado. Le raffigura un murales preparato dai giovani della Comunità Educante Evoluta di Danissinni che partecipano al progetto nazionale #nonsonounmurales. Segni di comunità". È il tema della Giornata europea promossa da Acri, l'associazione che riunisce le fondazione di origine bancaria.

A Palermo protagonisti dell'iniziativa saranno i ragazzi della Comunità scelta da Fondazione Sicilia per il suo valore simbolico come il luogo in cui verrà scoperto il murales: un muro della fattoria sociale di Danisinni. La fattoria è una struttura in cui, oltre all'allevamento di animali, si svolgono anche attività teatgrali.

La scelta del luogo è uno stimolo per la comunità perché si prenda cura del territorio, dei giovani e dei soggetti più fragili con percorsi di partecipazione e di solidarietà.

Alla scopertura del murales, domani 1 ottobre alle 12, parteciperanno l'assessore alla scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, e i rappresentanti degli istituti scolastici e degli altri enti aderenti alla Comunità Educante Zisa Danisinni. "Si vuole dare - dice Bonsignore - un segnale di rinascita che ci porti sempre più lontano dall'emergenza pandemica, ma anche una riflessione su come sia importante il lavoro di squadra.

Fondazione Sicilia è intervenuta e sta intervenendo a Danisinni con progetti concreti: è un luogo troppo a lungo trascurato diventato un esempio virtuoso di iniziative dal basso". (ANSA).