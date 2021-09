Teatro: "La commedia degli errori", in scena al Libero

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - In scena per la 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo, "La commedia degli errori". Dal 6 al 9 ottobre, alle 21.15 e il 6 e l'8 ottobre alle 11.30, lo spettacolo tratto da William Shakespeare nel progetto di Lia Chiappara, che ne firma anche la regia, con Matteo Anselmi, Giada Costa, Giuseppe Pestillo, Giulia Tarantino, Giuseppe Vignieri.

La commedia degli errori, una delle prime opere giovanili di Shakespeare, dalla datazione incerta, rappresentata per la prima volta a Londra il 28 dicembre 1594 al Gray's Inn, come parte dei festeggiamenti di corte, ci dà "l'immagine di un giovane Shakespeare apprendista stregone nel campo della drammaturgia", che si rifà ad un teatro colto, affascinato dai meccanismi classici degli scambi di persona, dei gemelli. Ma Shakespeare non ricalca o adatta il modello plautino (Menecmi), aggiunge, amplifica, raddoppia il "doppio" dei protagonisti, gemelli scambiati l'uno per l'altro durante una giornata di febbrili equivoci, accostando loro due servi, anch'essi gemelli e non distinguibili fra loro. Al tempo stesso immerge una vicenda farsesca di scambi di identità, in un contesto esotico fiabesco: una Efeso piena di stregoni e di incantesimi. Una lettura moderna ed ironica del perdersi e ritrovarsi in se stesso e nell'altro, piena di richiami ossessivi all'io e al tu, anzi di interrogativi rivolti a un "Tu" perché rassicuri sull'identità dell'"Io". Una partita dunque difficile ed affascinante da giocare, dove il teatro nella sua totalità espressiva si diverte e ci diverte ad interrogarci. (ANSA).