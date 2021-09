Incendio campo a Castelvetrano, migranti bloccano strada

(ANSA) - CASTELVETRANO, 30 SET - Un gruppo di circa 50 migranti scappati stanotte dal campo spontaneo dell'ex 'Calcestruzzi Selinunte" che è andato a fuoco, sta bloccando in segno di protesta la strada provinciale 56 tra Campobello di Mazara e Selinunte. I migranti hanno sistemato pedane in legno e reti al centro della carreggiata. "Chiediamo una sistemazione dignitosa - dicono i manifestanti - devono capire che noi siamo un valore perché senza di noi non si potrebbero raccogliere le olive. Noi siamo tutti fratelli, sia quelli con permesso di soggiorno sia quelli sprovvisti", hanno sottolineato i migranti.

Sul posto carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale.

