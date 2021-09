Bruno Zanardi all'Abatellis dialoga su arte e impegno civile

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - Un incontro con Bruno Zanardi sul tema del patrimonio artistico come impegno civile si svolgerà sabato 2 ottobre alle ore 11:00 nella Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Storico dell'arte e decano dei restauratori italiani, Zanardi da sempre svolge la sua attività professionale e intellettuale a tutto campo. Su questa linea di "presa pubblica della parola" lo studioso, come emerge dalle colonne dei quotidiani, conversa a distanza con Leonardo Sciascia che fu critico d'arte di ampia cultura letteraria, storica ed estetica ma anche militante. Questa testimonianza è riportata attraverso le pagine del volume "Ai pochi felici" di Giuseppe Cipolla per le edizioni Caracol che, all'interno del calendario della X Settimana delle culture, curano la produzione dell'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Leonardo Sciascia. All'incontro prendono parte gli storici dell'arte Evelina De Castro, direttrice della Galleria di Palazzo Abatellis e Giuseppe Cipolla, docente all'Accademia di Palermo. Antonio Lo Cicero leggerà un'antologia di letteratura sciasciana.

"I Musei sono oggi, sempre più, il luogo fisico del confronto e della promozione culturale. La conversazione programmata alla Galleria Abatellis con un testimone privilegiato del nostro tempo - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - è un'occasione preziosa per una riflessione sul ruolo che svolge il patrimonio culturale nella crescita civile e sociale di una comunità. Un momento di riflessione importante che ci consente di mettere a fuoco alcuni aspetti della cultura contemporanea da un osservatorio particolare qual è un Museo, in cui il passato radica il concetto stesso di identità e esistenza". (ANSA).