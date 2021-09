Brucia rifiuti speciali in forno pizzeria inattiva da un mese

(ANSA) - AGRIGENTO, 30 SET - E' stato sorpreso a bruciare nel forno di una pizzeria ad Agrigento, inattiva da un mese, resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato. Un sessantenne, titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di incendio di rifiuti speciali ma non pericolosi, come certificato dai tecnici dell'Arpa.

Il forno ed il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per i successivi accertamenti. (ANSA).