Presentato cartellone Settimana Musica Sacra di Monreale

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - Presentato a Palermo il programma della Settimana di Musica Sacra, rassegna tematica straordinariamente longeva, tra le più antiche d'Europa. La 63ª edizione, in programma dal 19 al 26 ottobre, si rinnova e si annuncia come la più ricca di sempre, con oltre 20 eventi, centinaia di ospiti, tra i quali complessi e artisti di fama mondiale, impegnati in un vasto repertorio, da Vivaldi a Bach, da Mozart a Verdi, da Brahms a Hummel, da Rossini fino a Schönberg e Perosi. Il calendario degli appuntamenti è stato illustrato da Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: "Concerti sinfonici, cameristici, messe, concerti per le scuole, guide all'ascolto, ospitalità di cori e orchestre di rilievo internazionale, produzioni prestigiose della Foss e collaborazioni con tante meritorie realtà della Regione, in primis col Teatro Massimo di Palermo per la realizzazione del Requiem di Verdi, nomi di altissimo profilo e direttori del calibro di Federico Maria Sardelli, Ton Koopman, Fabio Biondi, Nicola Luisotti. Un programma composito che si dipana su otto giornate, riempiendo di musica, oltre al Duomo di Monreale con i suoi mosaici e la sua insita sacralità, abbazie, chiese, scuole, chiostri, auditorium".

"La Fondazione - aggiunge Fratta -, lavorando in sinergia con l'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l'Arcidiocesi e il Comune di Monreale, lancia così la 63ª edizione di un grande progetto musicale, che può e deve diventare il punto di riferimento della musica sacra, liturgica e non, in Sicilia, in Italia e nel mondo".

Ad ospitare gli eventi, oltre alla Cattedrale e il suo Chiostro, altri siti secolari, come la Chiesa della Santissima Trinità al Collegio di Maria e quella del Sacro Cuore, nonchè l'Abbazia benedettina di San Martino delle Scale, ma anche le scuole Otto i concerti programmati in Cattedrale si svolgeranno ogni sera dal 19 al 26 ottobre alle ore 21. (ANSA).