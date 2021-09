Lavoro: Garufi, fallimentare politica in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - La fallimentare politica per il lavoro in Sicilia è certificata da in un'impietosa analisi della Corte dei conti: nell'Isola ci sono più uffici per creare occupazione che in Lombardia e con una dotazione organica ricca di persone senza specifiche competenze e strumenti informatici.

Di contro la Regione paga per questi uffici poco meno di un milione e mezzo di euro l'anno, contro gli oltre 61 milioni del Lazio. Va peggio con il Reddito di cittadinanza, in pochi trovano occupazione. "Se nell'analisi si considerano le sole strutture principali - spiega il vicepresidente del Centro Pio La Torre, Franco Garufi - , la diffusione dei CPI è maggiore in Sicilia (con 68 organismi operativi), seguono la Lombardia ( 63), l'Emilia Romagna e la Toscana ( 47)". La Sicilia ha articolato il suo sistema in 9 Servizi provinciali Cpi e in diversi Centri territoriali afferenti ai rispettivi Servizi provinciali. La nostra è anche la regione con la maggiore dotazione di organico: con i suoi 2.364 operatori- compresi 429 navigator- raccoglie più del 20 per cento del totale del personale impiegato sull'intero territorio nazionale (10.895 addetti), seguita dalla Lombardia con 1.063 operatori (9,77 per cento) dislocati su 82 sedi e dal Lazio con 996 addetti (9,15 per cento) effettivi presso 47 Centri. La dotazione informatica delle strutture appare del tutto insufficiente. Meno di metà degli operatori siciliani utilizza una dotazione informatica; di essi solo 1074 hanno un Pc; le stampanti sono in numero esiguo, appena 277.

Va peggio con il Reddito di cittadinanza: "La Sicilia - sottolinea Garufi - è stata insieme alla Campania tra le principali beneficiarie della misura". Al 28 febbraio 2021 nell'isola i soggetti beneficiari del RdC potenzialmente tenuti alla stipula del patto personale di lavoro (Ppl) ammontavano a 316.893. A questo numero vanno sottratti 4504 soggetti esclusi, 6210 esonerati, 4147 rinviati al patto di inclusione. Restavano "Work Ready", cioè in condizione di entrare utilmente nel mercato del lavoro 302.032 beneficiari, donne ed uomini. (ANSA).