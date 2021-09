Fotografia: un Museo dedicato a Robert Capa a Troina

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - Un museo dedicato ad uno dei più grandi reporter di guerra di ogni tempo, Robert Capa, sarà inaugurato, venerdì prossimo, 1 ottobre prossimo, a Palazzo Pretura. Il Museo della fotografia dedicato a Capa, espone le foto, scattate dal fotografo ungherese in Sicilia durante la seconda guerra mondiale,. 62 stampe fotografiche della collezione "Fragments of War in Sicily", in buona parte inedite, da negativo originale, documentano attraverso immagini gli avvenimenti sui campi di battaglia, le distruzioni e la sofferenza della popolazione civile, nonché la vita quotidiana degli abitanti nei luoghi invasi e ridotti in macerie. Cinque anni di lavoro, tra selezione degli scatti e acquisizione del pregiato materiale fotografico, per concretizzare questa esposizione, resa possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Famiglia Pintaura e il Comune di Troina, grazie all'idea e a cura di Soul Design Creative Studio. Una parte dell'esposizione fotografica sarà dedicata alla "Battaglia di Troina", una delle più cruente della campagna d'Italia: sei lunghi giorni di durissimi combattimenti, proprio nella città dell'ennese. Già nell'estate del 2015, dopo le esposizioni di Roma, Firenze, Genova e Milano, Troina ha ospitato la celebre mostra "Robert Capa in Italia.1943-1944", evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Alinari e il Museo Nazionale Ungherese di Budapest. (ANSA).