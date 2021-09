Covid: in Sicilia 278 i nuovi positivi, 7 i morti

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - Sono 278 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15647 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende all'1,8% ieri era al 2,7%. L'isola è al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto la Lombardia con 438 casi e al secondo la Campania con 316 contagi. Gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione di 1.330 casi. I guariti sono 1.601 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.812. Sul fronte ospedaliero sono adesso 572 i ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 65, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 58 casi, Catania 53, Messina 7, Siracusa 73, Ragusa 18, Trapani 10, Caltanissetta 14, Agrigento 33, Enna 12. (ANSA).