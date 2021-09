Mafia: arrestata per riciclaggio figlia boss messinese

(ANSA) - MESSINA, 28 SET - La Guardia di Finanza sta eseguendo a Messina un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti della figlia 26enne del boss Salvatore Sparacio, Stefania. Luigi Sparacio è nipote del pentito Luigi Sparacio. Eseguito anche sequestro di due bar nel centro della città e di beni immobili e mobili per un valore di oltre un milione di euro.

La donna è accusata di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: avrebbe assunto fittiziamente la titolarità delle due attività commerciali, note per essere meta della movida.

La misura cautelare arriva dopo il riconoscimento, da parte del Tribunale del Riesame dell'esistenza e dell'autonomia del clan mafioso che fa capo a Salvatore Sparacio, inizialmente ritenuto subordinato al clan Lo Duca La ricostruzione delle ricchezze acquisite nell'ultimo ventennio dal boss Salvatore Sparacio e dai componenti del suo nucleo familiare hanno dimostrato una evidente sproporzione tra gli incrementi patrimoniali e il reddito legittimamente prodotto. Sotto sequestro sono finiti anche il 25% di una s.r.l.s., con sede a Messina che opera nel settore della consulenza pubblicitaria, 2 fabbricati, un'auto e denaro contante per 15mila euro. (ANSA).