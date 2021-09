Viabilità: lavori su A19 Palermo Messina

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - Proseguono i disagi sull'autostrada Palermo Messina. Mentre è stata soppressa l'uscita obbligatoria da Cefalù che tanti disagi aveva creato agli automobilisti, adesso saranno presenti possibili restringimenti di carreggiata lungo il tratto tra Cefalù e Castelbuono. Sulla Messina-Palermo nei giorni scorsi sono state effettuati dei monitoraggi nelle gallerie Cicero, Porrazza, Cipolla, Baldassarre, San Cono, Capo D'Orlando, Rocca di Caprileone, San Bartolomeo, San Basilio. I controlli anche tramite le onde elettromagnetiche dei georadar, hanno evidenziato delle condizioni non allarmanti e nei prossimi giorni si provvederà, dove necessario, ad allestire dei cantieri momentanei utili ad eseguire isolati interventi di manutenzione.

Nel frattempo, come annunciato, sono terminate le indagini alla calotta del tunnel lato monte "Parlato Pisciotto", in direzione Messina, e sono già partiti i lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza, che termineranno venerdì 8 ottobre. In direzione Messina lo svincolo di Cefalù è chiuso. Se si vuole raggiungere Cefalù bisogna uscire dall'autostrada a Buonfornello e percorrere la statale 113 o uscire da Castelbuono e tornare indietro sempre percorrendo la statale. Le ispezioni di Autostrade Siciliane sino al 5 ottobre si concentreranno anche sui tunnel Piana, Guardia, Halaesa, Tusa, Rosmarino, Grillo, Piano Paradiso e Torre Finale. Pertanto alcuni tratti della A20, in direzione Palermo, verranno alternativamente interessati da momentanee chiusure con deviazione del traffico sulle corsie opposte. (ANSA).