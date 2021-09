Successo per Piano city Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di Piano city Palermo, il festival che ha portato le note e le melodie del pianoforte per le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano. Un'edizione con un forte messaggio di speranza e di ripartenza, disegnata nel rispetto delle attuali restrizioni dovute all'emergenza sanitaria ma che allo stesso tempo mantiene l'anima caratteristica di Piano City.

"A Palermo il festival ha trovato un'accoglienza davvero appassionata - dichiara il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Per questo voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e alle associazioni che hanno collaborato con tanto entusiasmo alla realizzazione dell'evento e al pubblico che ha animato i luoghi più belli e simbolici della città. Ancora una volta Piano City si conferma punto stabile di riferimento culturale di Palermo".

Durante la tre giorni si sono alternati ospiti nazionali e internazionali e giovani talenti, che hanno presentato composizioni originali, prime esecuzioni assolute e omaggi a grandi autori in oltre 10 luoghi simbolici del capoluogo siciliano, ognuno pensato ad hoc per le particolari condizioni che stiamo vivendo, come lo Stand Florio, il Teatro Massimo, il Nautoscopio, i Cantieri Culturali alla Zisa, Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis e altri ancora.

"Con la musica, Piano City Palermo ha chiamato il pubblico a rivivere la città, dalla Marina alla Favorita, dall'alba a tarda sera- afferma Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Palermo - Palermo ha accolto il festival con entusiasmo e la straordinaria risposta del pubblico assume un significato toccante in questo momento, un contributo significativo alla ripresa generale". (ANSA).