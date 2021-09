Migranti: sindaco Lampedusa, con il mare calmo ripresi sbarchi

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - "Dopo alcuni giorni di maltempo, oggi con il mare calmo sono ripresi gli sbarchi". Lo sottolinea il sindaco di Lampedusa Totò Martello, che sta seguendo le operazioni di sbarco in porto degli oltre 500 migranti approdati sull'isola a bordo di un vecchio peschereccio in ferro.

"Il barcone - prosegue il sindaco - sembrerebbe arrivare dalla Libia. Sono in corso tutte le operazioni previste in questi casi, dalla prima assistenza ai controlli sanitari, alle procedure di identificazione. I migranti saranno accompagnati al Centro di accoglienza, già da domani si dovrebbero avviare i trasferimenti sulle navi quarantena". (ANSA).