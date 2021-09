Made in Italy: Deloitte, 2 aziende siciliane tra 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - La Sicilia torna a a far parte delle regioni protagoniste del riconoscimento "Deloitte Best Managed Companies Award", con due aziende: Damiano e Irritec.

"Quest'anno torniamo a premiare due aziende siciliane che si erano già distinte negli anni passati conquistando il nostro riconoscimento in diverse edizioni", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio, istituito da Deloitte Private, la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity. "Una menzione speciale va a Giulia Giuffrè di Irritec, che è stata nominata Sdgs pioneer dall'Onu, dando ulteriore prova di quanto le imprese del Bmc siano premiate sulla base di criteri solidi e internazionalmente riconosciuti". L'iniziativa è sostenuta da Elite - il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita - da Confindustria e da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell' Università Cattolica di Milano. (ANSA).