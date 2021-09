Droga: Gdf Gela sequestra piantagione dal valore di 3,5 mln

(ANSA) - GELA, 27 SET - Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta hanno sequestrato nella periferia di Gela, in un fondo agricolo di circa 4.000 metri quadrati, 1.000 piante di marijuana in avanzato stato di maturazione e 40 kg della stessa sostanza stupefacente già essiccata e pronta all'uso. La piantagione di cannabis è stata individuata dalle fiamme gialle del Gruppo di Gela durante operazioni di controllo del territorio. Gli arbusti erano alti circa due metri per un peso complessivo di circa 1.500 chilogrammi. La droga sequestrato dalle Fiamme Gialle, qualora immesso in vendita, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato oltre 3,5 milioni di euro. Il responsabile della coltivazione, originario di Gela, è stato arrestato e messo a disposizione della locale Procura (ANSA).