Vela: università di Trieste vince Trofeo 1001 Velacup

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - L'Università di Trieste si è aggiudicata la quattordicesima edizione del Trofeo 1001VELAcup, la regata internazionale che ha visto sfidarsi sul campo di regata di Mondello imbarcazioni a vela progettate, costruite e condotte dagli studenti universitari. Ad organizzare la manifestazione è stata l'Associazione 1001VELACup in collaborazione con l'Università di Palermo e il Circolo della Vela Sicilia con il contributo della Fondazione Sicilia.

L'università di Trieste con Ita 934 ha preceduto Ita 38 del Politecnico di Torino. Terzo posto per Ita 1333 dell'Università di Padova.

"Il bilancio della manifestazione è positivo - dice il presidente dell'Associazione 1001VELAcup Massimo Paperini, ideatore della manifestazione insieme con Paolo Procesi - nonostante un anno di stop per la pandemia, la manifestazione è in continua crescita. Abbiamo avuto un solo equipaggio straniero, i tedeschi dell'Università di Karlsruhe, ma abbiamo già l'impegno da parte di un altro ateneo tedesco e di un'università svedese per la partecipazione alla prossima edizione. Abbiamo aperto ai foil con tre barche che li hanno montati, ma purtroppo le condizioni meteo marine, che sono state comunque ideali per le regate, non hanno permesso di sfruttarli in pieno".

In vista delle prossime edizioni - conclude il presidente - vogliamo lanciare due sfide legate all'ambiente e alla sostenibilità: la prima è quella di trasformare il lavoro individuale in una sinergia per creare un consorzio e costruire insieme la prima imbarcazione interamente riciclabile e autosostenibile dal punto di vista energetico; la seconda è quella di dotare le barche di un sistema per la raccolta della plastica in mare". (ANSA).