Folla di pubblico per la Domenica Favorita a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - Grande successo a Palermo e folla di pubblico per la nuova edizione de la 'Domenica Favorita', il progetto di valorizzazione del Parco reale della Favorita e riserva orientata di Monte Pellegrino che si ripeterà nelle quattro domeniche successive: 3, 17, 24 ottobre e 7 novembre.

Cultura, natura, sport e intrattenimento i motivi di fondo di tutte le iniziative e gli eventi del programma sviluppato e realizzato dai numerosi partner presenti. Inaugurata la domenica Favorita 2021 questa mattina a Palermo. La manifestazione è iniziata con la santa messa, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco, Leoluca Orlando, i promotori del comitato la Domenica Favorita e i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Subito dopo la banda Brigata Aosta dell'Esercito ha suonato l'inno di Mameli, durante la manifestazione ancora musica con il Brass Group tra i viali ad allietare chi passeggiava e visitava gli stand delle varie associazioni presenti e delle forze dell'ordine. In chiusura le commoventi note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone eseguite dalla Youth Orchestra del Teatro Massimo. "Associazioni, istituzioni, cittadinanza - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - tutti insieme per la nuova edizione della Domenica Favorita. Che conferma il forte amore dei palermitani per il parco e per il monte Pellegrino. Domenica Favorita è un modello di bene comune che insegna a superare gli egoismi, le soffocanti appartenenze. A tutta la città indica un'importante dimensione valoriale. Mi auguro che ogni giorno possa essere la Domenica Favorita". (ANSA).