Amministrative: Salvini, abbiamo nomi anche su Palermo e Catania

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - Il leader della Lega Matteo Salvini non propone solo la candidatura del segretario regionale Nino Minardo a prossimo Governatore della Sicilia ma nell'intervista al quotidiano catanese La Sicilia guarda anche al voto alle Amministrative. Dopo la tornata d'autunno ci sarà prima Palermo ("La Lega ha personale politico all'altezza per guidare la città") e poi Catania nel 2023, una prospettiva su cui il leader non smentisce la tentazione di candidare la senatrice ex renziana Valeria Sudano: "Conosco e stimo Pogliese, ma la Lega ha donne e uomini capaci di prendere in mano la città". (ANSA).