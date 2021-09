Cinema: al via Rassegna Racconti d'Estate a Lipari

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - Ritorna il cinema del Magazzino di Mutuo Soccorso a sancire la chiusura dell'estate e consolida la sua collaborazione con il Parco Archeologico delle Isole Eolie. Dal 1 al 23 ottobre 2021 si terrà la seconda parte della rassegna Racconti d'estate, con un programma dedicato al rapporto tra il cinema e le altre arti, la pittura, la musica, il teatro e la letteratura. Otto incontri dedicati a quattro aree di riferimento: pittura, musica, letteratura e teatro con i film di grandi autori che hanno utilizzato il cinema per dialogare con le altre discipline. La rassegna è a cura di Sergio Barone, docente di cinema e sceneggiatura al Teatroimpulso di Catania, che ospiterà in quattro incontri tematici Maria Clara Martinelli (Parco Archeologico delle Isole Eolie), Michele Catania (compositore), Tindara Falanga (regista teatrale Compagnia Piccolo Borgo Antico) e Tilde Pajno (Associazione I.Dee).

"Il 'Cinema al Museo', nell'ambito dei "Racconti d'estate - Il cinema in piazza", è un'opportunità che l'assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana ha colto - sottolinea l'assessore Alberto Samonà, per indagare, con uno spettro particolare, le diverse espressioni del mondo artistico. Settima arte, il cinema rappresenta uno dei più grandi fenomeni sociali, mediatici e culturali del '900 e proprio la sua capacità di arrivare a tutti e subito lo rende un prezioso strumento di divulgazione. La collaborazione con il Parco delle Eolie, molto impegnato attraverso le sue articolazioni, nella promozione dell'arte e della storia culturale dell'Isola è un connubio felice che amplifica il valore divulgativo del messaggio culturale che, come governo regionale siamo impegnati a fare".

(ANSA).