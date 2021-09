Dieci siciliani alla Summer School 'Innovation e Management'

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Fino a domani 10 giovani siciliani selezionati, di età media 24 anni, 6 donne e 4 uomini - partecipano gratuitamente alla 'Summer School Innovation e Management' promossa da Cuoa Business School e Università di Palermo, nella sede di Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina (Vc). L'iniziativa offre un'esperienza diretta, di full immersion e a stretto contatto con imprenditori, professionisti e manager di importanti aziende leader di mercato. È un'occasione per "i giovani siciliani, che possono concretamente conoscere l'approccio formativo di una business school e che avranno la possibilità di approfondire tematiche manageriali, fare visite aziendali e attività di team building".

La Summer School è stata creata e realizzata pensando a giovani neolaureati e laureandi che stanno progettando il proprio percorso professionale e che sono interessati ad approfondire e confrontarsi sui temi di management, innovazione e digitalizzazione. Al termine della Summer School verrà consegnato un attestato di partecipazione che darà diritto a una agevolazione per la partecipazione a un Master Full Time 2021 e 2022. "L'idea di sviluppare a livello nazionale la collaborazione con le Università italiane nasce dal desiderio di dotare i territori di business school ancorate alle università di riferimento - spiega Alberto Felice De Toni, direttore scientifico della Business School - questo consente non solo di sviluppare la cultura imprenditoriale e manageriale dei territori, ma anche di mettere a sistema le eccellenze". "La collaborazione intrapresa dall'Università di Palermo con la Cuoa Business School amplia l'offerta di alta formazione post universitaria dell'Ateneo, con dei percorsi formativi pensati ad hoc per i giovani del nostro territorio al fine di agevolare il perfezionamento di competenze manageriali da spendere nel mercato del lavoro regionale e nazionale", aggiunge il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari. (ANSA).